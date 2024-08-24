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Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1757 и 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1757 и 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Коноплёв Игнатий Игнатьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Коноплёва Опросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Коноплёв Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.01.1788

Сын: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Д. Могильник ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 9
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Коноплёв Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Коноплёва Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Коноплёв Яким Игнатьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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