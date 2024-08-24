Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1757 и 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1757 и 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Коноплёв Игнатий Игнатьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Коноплёва Опросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Коноплёв Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
03.01.1788
Сын: Коноплёв Малахий Игнатьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович
Д. Могильник ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 9
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Коноплёва Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Коноплёв Игнатий Ефимович
Смерть
Неизвестно