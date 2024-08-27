Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Место рождения

Михайловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Лысков Андрей Васильевич

Мать: Лыскова Анастасия Семёновна

Михайловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии) Суланский приход (из записи о браке 1786 г.р.) ГААО Фонд... Показать все
Бракосочетание
07.02.1815

Муж: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 155
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Коноплёв Егор Малахиевич

Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Коноплёва Федосья Малахиевна

Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Коноплёв Степан Малахиевич

Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.09.1826

Сын: Коноплёв Иван Малахиевич

Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Коноплёв Григорий Малахиевич

Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.