Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии) Суланский приход (из записи о браке 1786 г.р.) ГААО Фонд... Показать все
Бракосочетание
07.02.1815
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 155
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Коноплёва Федосья Малахиевна
Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Коноплёв Степан Малахиевич
Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.09.1826
Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Коноплёв Григорий Малахиевич
Отец ребёнка: Коноплёв Малахий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно