Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.01.1907

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1907

Отец: Вакуров Иван Ильич

Мать: Вакурова Александра Андреевна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Крещение
30.01.1907
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.09.1929

Дочь: Прохватилова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1935

Сын: Шипов Роллан Алексеевич

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
редактор
Смерть
Около 1975
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