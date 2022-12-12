Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.01.1907
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1907
Отец: Вакуров Иван Ильич
Крещение
30.01.1907
Рождение ребёнка
29.09.1929
Дочь: Прохватилова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1935
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
редактор
Смерть
Около 1975