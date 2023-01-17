Вакурова (Николаева) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Николаевич
Мать: Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
11.08.1904
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Шипова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
24.04.1909
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
31.12.1910
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
12.04.1913
Сын: Вакуров Александр Иванович
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
13.06.1914
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
04.08.1915
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
14.12.1917
Дочь: Черняева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Вакурова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1944