Вакурова (Николаева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова (Николаева) Александра Андреевна

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Место рождения

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Николаевич

Мать: Екатерина Матвеевна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1904

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Шипова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Вакуров Николай Иванович

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.12.1910

Сын: Вакуров Василий Иванович

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.04.1913

Сын: Вакуров Александр Иванович

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.06.1914

Сын: Вакуров Павел Иванович

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.08.1915

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.12.1917

Дочь: Черняева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Вакурова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Вакуров Иван Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1944
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