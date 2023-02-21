Шипов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1929
Дочь: Прохватилова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1935
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1976