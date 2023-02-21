Шипов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1929

Дочь: Прохватилова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1935

Сын: Шипов Роллан Алексеевич

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1976
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