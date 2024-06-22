Макаров Леонид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Леонид

Макаров Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Талаев) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Талаев) Анна

Рождение ребёнка
12.06.1947

Сын: Макаров Анатолий

Мать ребёнка: Макарова (Талаев) Анна

Смерть
Неизвестно

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