Макаров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1947
Дата смерти28.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947
Отец: Макаров Леонид
Мать: Макарова (Талаев) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.06.2017
Похороны
Неизвестно