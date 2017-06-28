Макаров Анатолий 12.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1947

Дата смерти

28.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947

Отец: Макаров Леонид

Мать: Макарова (Талаев) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
28.06.2017
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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