Панкратова (Голованова) Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Голованова) Мавра Петровна

Место рождения

Гришино, Чехов, Московская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Голованов Пётр

Мать: не указана

Гришино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Панкратова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Панкратова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Панкратов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Панкратов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Панкратов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Панкратов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Панкратов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Панкратова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Панкратова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Панкратов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Панкратов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1914
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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