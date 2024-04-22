Панкратова (Голованова) Мавра Петровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Голованов Пётр
Дочь: Панкратова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Дочь: Панкратова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Сын: Панкратов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Сын: Панкратов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Сын: Панкратов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Сын: Панкратов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Сын: Панкратов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Дочь: Панкратова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Дочь: Панкратова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Сын: Панкратов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович
Сын: Панкратов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Александрович