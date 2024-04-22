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Панкратов Андрей Михайлович
Панкратов Андрей Михайлович
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Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1906
Дата смерти
1908
Пол
Мужской
Отец
Панкратов Михаил Александрович
1863 г.р.
Мать
Панкратова (Голованова) Мавра Петровна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Панкратов Михаил Александрович
Мать:
Панкратова Мавра Петровна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1908
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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