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Панкратов Василий Михайлович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Панкратов Михаил Александрович

Мать: Панкратова Мавра Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1898
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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