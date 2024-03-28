Строителев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строителев Петр

Место рождения

с.Меловатка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Строителев Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строителева Агафья

Рождение ребёнка
12.05.1904

Дочь: Иваненкова (Строителева) Пелагея

Мать ребёнка: Строителева Агафья

старшая из 18 детей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

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