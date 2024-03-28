Строителев Петр
Место рожденияс.Меловатка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Строителев Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Строителева Агафья
Рождение ребёнка
12.05.1904
Дочь: Иваненкова (Строителева) Пелагея
Мать ребёнка: Строителева Агафья
старшая из 18 детей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно