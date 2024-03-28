Строителева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Строителев Петр
Рождение ребёнка
12.05.1904
Дочь: Иваненкова (Строителева) Пелагея
Отец ребёнка: Строителев Петр
старшая из 18 детей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость