Строителева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строителева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строителев Петр

Рождение ребёнка
12.05.1904

Дочь: Иваненкова (Строителева) Пелагея

Отец ребёнка: Строителев Петр

старшая из 18 детей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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