Иваненкова (Строителева) Пелагея
Место рожденияНовотроицк, Петропавловский р-он,Воронежская обл.
Дата рождения12.05.1904
Дата смерти12.02.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904
Отец: Строителев Петр
Мать: Строителева Агафья
старшая из 18 детей
Бракосочетание
1922
Муж: Иваненков Георгий
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Масленникова (Иваненко) Александра
Отец ребёнка: Иваненков Георгий
зарегистрировали в слободе Солонка
Смерть
12.02.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно