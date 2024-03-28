Иваненкова (Строителева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненкова (Строителева) Пелагея

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Место рождения

Новотроицк, Петропавловский р-он,Воронежская обл.

Дата рождения

12.05.1904

Дата смерти

12.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904

Отец: Строителев Петр

Мать: Строителева Агафья

старшая из 18 детей
Бракосочетание
1922

Муж: Иваненков Георгий

Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Масленникова (Иваненко) Александра

Отец ребёнка: Иваненков Георгий

зарегистрировали в слободе Солонка
Смерть
12.02.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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