Наумова (Уткина) Ульяна (Юлия) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Уткин Григорий
Мать: Уткина Великамида
с Урала Челдоны, староверы. Очень зажиточные. Специально выдали за бедного деда после революции. Отправили в 1937 году в Новосибирск - репрессировали. Было 9 детей. Осталось двое. Мануил родился в Нов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович
Отец ребёнка: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович
Родился на Урале
Рождение ребёнка
26.07.1928
Дочь: Переверзива (Наумова) Мира Мануиловна
Отец ребёнка: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1938
Отец ребёнка: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович
Новосибирск
Смерть
Около 1989