Наумова (Уткина) Ульяна (Юлия) Григорьевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумова (Уткина) Ульяна (Юлия) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1989

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Уткин Григорий

Мать: Уткина Великамида

с Урала Челдоны, староверы. Очень зажиточные. Специально выдали за бедного деда после революции. Отправили в 1937 году в Новосибирск - репрессировали. Было 9 детей. Осталось двое. Мануил родился в Нов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович

Отец ребёнка: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович

Родился на Урале
Рождение ребёнка
26.07.1928

Дочь: Переверзива (Наумова) Мира Мануиловна

Отец ребёнка: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1938

Сын: Наумов Юрий Мануилович

Отец ребёнка: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович

Новосибирск
Смерть
Около 1989

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