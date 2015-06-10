Наумов Юрий Мануилович
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения14.09.1938
Дата смерти10.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938
Отец: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.10.1959
Рождение ребёнка
13.08.1961
Дочь: Наумова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1972
Мать ребёнка: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна
Смерть
10.06.2015
Клещиха (42Н)