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Наумов Юрий Мануилович

Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

14.09.1938

Дата смерти

10.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

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Жена

1939 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938

Отец: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
27.10.1959

Жена: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1961

Дочь: Наумова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.1972

Сын: Наумов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна

Смерть
10.06.2015
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещиха (42Н)

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