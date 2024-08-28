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Наумов Мануил (Эммануил) Иванович

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около 1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Наумов Иван

Мать: Наумова (Уткина) Великомида

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
С Урала. В 1897 г - Тобольская губерния До 1917 года в составе Исетской волости Ялуторовского уезда (округ) Тобольской губернии. По данным на 1926 год состояла из 238 хозяйств. В административном отно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1928

Дочь: Переверзива (Наумова) Мира Мануиловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1938

Сын: Наумов Юрий Мануилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
С 1942 по 1945
Сапер Место призыва: Октябрьский РВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Октябрьский р-н Дата призыва: __.__.1942 Воинское звание: рядовой, ефрейтор Воинская часть: 176 армейский запасной стрелковый... Показать все
Место жительства
Около 1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
г. Новосибирск, Октябрьский р-н, Садовая, д. 14, кв. 12
Военная награда
25.05.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Около 1979

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