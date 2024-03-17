Липина Серафима Ивановна
Место рождениядер. Орлово, Ярославской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова (Липина) Анна (Нюша) Ивановна
Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Степанова (Липина) Феофания Ивановна
Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
09.08.1891
Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич
Смерть
Неизвестно