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Липина Серафима Ивановна

Место рождения

дер. Орлово, Ярославской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова (Липина) Анна (Нюша) Ивановна

Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
09.08.1891

Сын: Липин Николай Иванович

Отец ребёнка: Липин Иван Евлампиевич

Смерть
Неизвестно

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