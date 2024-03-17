Степанова (Липина) Феофания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1948
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Липин Иван Евлампиевич
Мать: Липина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Степанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Степанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Степанов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Михаил
Смерть
1948