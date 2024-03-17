Степанова (Липина) Феофания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Липин Иван Евлампиевич

Мать: Липина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Михаил

Смерть
1948

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