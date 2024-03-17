Степанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Михаил

Место рождения

дер. Борисово, Ярославской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова (Липина) Феофания Ивановна

Смерть
Неизвестно

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