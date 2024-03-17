Степанов Михаил
Место рождениядер. Борисово, Ярославской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Степанова (Липина) Феофания Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно