Баранова (Липина) Анна (Нюша) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Липина) Анна (Нюша) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липин Иван Евлампиевич

Мать: Липина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Александра (Шура) Всильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Муза Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Василий Устинович

Рождение ребёнка
?.02.1921

Дочь: Баранова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гарина (Баранова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович

Смерть
Неизвестно

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