Баранова (Липина) Анна (Нюша) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липин Иван Евлампиевич
Мать: Липина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Александра (Шура) Всильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Муза Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1921
Дочь: Баранова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гарина (Баранова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Устинович
Смерть
Неизвестно