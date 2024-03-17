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Липин Михаил Иванович

Место рождения

с. Тимохино, Ярославской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липин Иван Евлампиевич

Мать: Липина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Борис Михайлович

Мать ребёнка: Липина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Липина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Липина Людмила

Бракосочетание
1928

Жена: Липина Людмила

Смерть
Неизвестно

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