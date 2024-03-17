Липин Михаил Иванович
Место рожденияс. Тимохино, Ярославской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липин Иван Евлампиевич
Мать: Липина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Липина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Липина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Липина Людмила
Бракосочетание
1928
Жена: Липина Людмила
Смерть
Неизвестно