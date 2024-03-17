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Липина Людмила

Место рождения

дер. Ермольцино, Ярославской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Липин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Липин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Липин Михаил Иванович

Бракосочетание
1928

Муж: Липин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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