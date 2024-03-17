Липина Людмила
Место рождениядер. Ермольцино, Ярославской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Липин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липин Михаил Иванович
Бракосочетание
1928
Смерть
Неизвестно