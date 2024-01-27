Гребеньков Алексей Анохриевич
Место рожденияКурская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Дата рождения1890
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1890
Отец: Гребеньков Анохрий
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
09.01.1915
Сын: Гребеньков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична
Курская обл., Горшеченский р-н, Гологузовка
Рождение ребёнка
23.10.1918
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична
Курская обл., Горшеченский р-н, Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Прач Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична
Курская обл., Горшеченский р-н, Гологузовка
Рождение ребёнка
05.05.1923
Сын: Гребеньков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дергачева Серафима (Симап) Алексеевна
Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Гребеньков Дмитрий (Митрофан) Алексеевич
Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
01.02.1929
Дочь: Древицкая Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Смерть
1953
Украинская ССР, Донецкая обл., г. Донецк
Похороны
Неизвестно
Украина, Донецк, с.Авдотьино