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Гребеньков Алексей Анохриевич

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Место рождения

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка

Дата рождения

1890

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Гребеньков Анохрий

Мать: не указана

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
09.01.1915

Сын: Гребеньков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Гологузовка
Рождение ребёнка
23.10.1918

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Прач Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Гологузовка
Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Гребеньков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дергачева Серафима (Симап) Алексеевна

Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Гребеньков Дмитрий (Митрофан) Алексеевич

Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
01.02.1929

Дочь: Древицкая Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Смерть
1953
Украинская ССР, Донецкая обл., г. Донецк
Похороны
Неизвестно
Украина, Донецк, с.Авдотьино
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