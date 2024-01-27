Гребеньков Анохрий
Место рожденияКурская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Гребеньков Х1
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гребеньков Алексей Анохриевич
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка