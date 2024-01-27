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Гребеньков Анохрий

Место рождения

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Гребеньков Х1

Мать: не указана

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гребеньков Алексей Анохриевич

Мать ребёнка: не указана

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
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