Гребеньков Х1
Место рожденияВоронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: Гребеньков Х2
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гребеньков Анохрий
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Гребеньков Пимен
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно