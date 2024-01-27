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Гребеньков Х1

Место рождения

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.
Около 1862 г.р.

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Гребеньков Х2

Мать: не указана

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гребеньков Анохрий

Мать ребёнка: не указана

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Гребеньков Пимен

Мать ребёнка: не указана

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно
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