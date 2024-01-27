Гребеньков Х2
Место рожденияВоронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Гребенков Арей (Арий) Миронович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Гребеньков Х1
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно