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Гребеньков Х2

Место рождения

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1830 г.р.

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Гребенков Арей (Арий) Миронович

Мать: не указана

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Гребеньков Х1

Мать ребёнка: не указана

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно
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