Гребеньков Пимен
Место рожденияКурская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Гребеньков Х1
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гребеньков Ивана Пименович
Мать ребёнка: ?
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка