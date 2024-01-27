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Гребеньков Сергей Алексеевич

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Место рождения

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

16.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: Гребеньков Алексей Анохриевич

Мать: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Упоминание
1923
Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельский совет деревня Отрада.
В службе ЗАГС записаны данные, что родмлся в деревне Отрада (в 19 веке Назарьевка) Курской области в 7 км от Гологузовки ( с 1966 года Ровное).
Бракосочетание
15.09.1949

Жена: Гребенькова (grebenkova) Галина Galina Алексеевна

г. Орджоникидзе, СССР
Рождение ребёнка
05.06.1950

Дочь: Бондаренко (bondarenko) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Гребенькова (grebenkova) Галина Galina Алексеевна

Россия, СО Алания, Орджоникидзе
Упоминание
Неизвестно
Окончил 8 классов
Смерть
16.06.1991
Россия, Северная Осетия, г. Орджоникидзе
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