Дергачева (Гребенькова) Серафима (Симап) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачева (Гребенькова) Серафима (Симап) Алексеевна

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Место рождения

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка

Дата рождения

1925

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гребеньков Алексей Анохриевич

Мать: Гребенькова Елена Никитична

Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дергачев ?

Смерть
1993
Донецк, Донецкая область, Украина
Похороны
Неизвестно
Украина, Донецк, с.Авдотьино
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