Дергачева (Гребенькова) Серафима (Симап) Алексеевна
Место рожденияКурская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Дата рождения1925
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Курская обл., Горшеченский р-н, Быковский С/с, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Дергачев ?
Смерть
1993
Донецк, Донецкая область, Украина
Похороны
Неизвестно
Украина, Донецк, с.Авдотьино