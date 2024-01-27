(Дергачева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дергачева) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1930 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Дергачев ?

Мать: Дергачева Серафима (Симап) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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