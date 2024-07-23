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Непогодьев Макар Васильевич

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Непогодьев Василий Макарович

Мать: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодьева Ксения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Непогодьев Михаил Макарович

Мать ребёнка: Непогодьева Ксения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Непогодьев Семён Макарович

Мать ребёнка: Непогодьева Ксения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1759
Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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