Непогодьев Макар Васильевич
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Непогодьев Василий Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Непогодьева Ксения
Рождение ребёнка
1724
Сын: Непогодьев Михаил Макарович
Мать ребёнка: Непогодьева Ксения
Рождение ребёнка
1730
Сын: Непогодьев Семён Макарович
Мать ребёнка: Непогодьева Ксения
Смерть
1759