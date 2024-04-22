Непогодьев Семён Макарович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Непогодьев Макар Васильевич
Мать: Непогодьева Ксения
Рождение ребёнка
1751
Сын: Непогодьев Афанасий Семёнович
Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия
Рождение ребёнка
1755
Сын: Непогодьев Антон Семёнович
Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия
Рождение ребёнка
1760
Сын: Непогодьев Василий Семёнович
Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия
Рождение ребёнка
1762
Сын: Непогодьев Иван Семёнович
Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Непогодьева Евдокия
Смерть
Неизвестно