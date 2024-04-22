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Непогодьев Семён Макарович

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Непогодьев Макар Васильевич

Мать: Непогодьева Ксения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Непогодьев Афанасий Семёнович

Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Непогодьев Антон Семёнович

Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Непогодьев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Непогодьев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Непогодьева Евдокия

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодьева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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