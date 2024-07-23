Непогодьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Семён Макарович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Непогодьев Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Непогодьев Антон Семёнович

Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Непогодьев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Непогодьев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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