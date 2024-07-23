Непогодьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Непогодьев Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Непогодьев Антон Семёнович
Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Непогодьев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Непогодьев Иван Семёнович
Отец ребёнка: Непогодьев Семён Макарович
Смерть
Неизвестно