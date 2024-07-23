Непогодьева Ксения
Место рожденияд. Сонцово
Дата рождения1692
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сонцово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Сын: Непогодьев Михаил Макарович
Отец ребёнка: Непогодьев Макар Васильевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Непогодьев Семён Макарович
Отец ребёнка: Непогодьев Макар Васильевич
Смерть
После 1763