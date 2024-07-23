Непогодьева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева Ксения

Место рождения

д. Сонцово

Дата рождения

1692

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сонцово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Макар Васильевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Непогодьев Михаил Макарович

Отец ребёнка: Непогодьев Макар Васильевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Непогодьев Семён Макарович

Отец ребёнка: Непогодьев Макар Васильевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1763
Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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