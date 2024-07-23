Непогодьев Василий Макарович
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Непогодьев Макар Естефеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Непогодьев Савин (Савва) Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Непогодьев Макар Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Непогодьев Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Непогодьев Пётр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно