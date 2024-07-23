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Непогодьев Василий Макарович

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Непогодьев Макар Естефеевич

Мать: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Непогодьев Савин (Савва) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Непогодьев Макар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Непогодьев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Непогодьев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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