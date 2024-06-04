Шулепов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Шулепов Иван Степанов
Мать: Шулепова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Лошкина (Шулепова) Акилина Иванова
Мать ребёнка: Шулепова (Коровина) Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Шулепова (Коровина) Федосья Васильева
Смерть
После 1762