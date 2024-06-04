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Шулепов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Шулепов Иван Степанов

Мать: Шулепова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова (Коровина) Федосья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Лошкина (Шулепова) Акилина Иванова

Мать ребёнка: Шулепова (Коровина) Федосья Васильева

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Шулепов Трефил Иванов

Мать ребёнка: Шулепова (Коровина) Федосья Васильева

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Поломцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

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