Шулепова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Шулепов Иван Иванов

Отец ребёнка: Шулепов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Шулепов Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Шулепов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Шулепов Логин Иванов

Отец ребёнка: Шулепов Иван Степанов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Иван Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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