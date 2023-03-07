Шулепова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Шулепов Иван Иванов
Отец ребёнка: Шулепов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Шулепов Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Шулепов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Шулепов Логин Иванов
Отец ребёнка: Шулепов Иван Степанов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717