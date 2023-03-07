Шулепова (Коровина) Федосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Шулепов Иван Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1726
Отец ребёнка: Шулепов Иван Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762