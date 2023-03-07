Шулепова (Коровина) Федосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Коровина) Федосья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Шулепов Иван Иванов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Шулепов Трефил Иванов

Отец ребёнка: Шулепов Иван Иванов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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