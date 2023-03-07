(Шулепова) Акилина Иванова
Место рождениядер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1726
Отец: Шулепов Иван Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Неонила Григорьева
Отец ребёнка: Лошкин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Лошкин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Лошкин Григорий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762