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(Шулепова) Акилина Иванова

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Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Шулепов Иван Иванов

Мать: Шулепова Федосья Васильева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Неонила Григорьева

Отец ребёнка: Лошкин Григорий Андреев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Лошкин Григорий Андреев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Лошкин Григорий Андреев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкин Григорий Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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