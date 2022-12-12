Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна

Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна

avatar

Место рождения

Федоровское, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

16.10.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1941

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Федоровское, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1965

Дочь: Шамина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Самсонов Владимир Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1972

Сын: Самсонов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Самсонов Владимир Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close