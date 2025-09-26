Смирнов Иван Ильич
мужской, родился 28.08.1913, Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
умер 21.10.1980
Супруги
Смирнова (Драга) Александра Герасимовна28.04.1920 г.р.
Дети
Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна16.10.1941 г.р.
Смирнова Наталья Ивановна1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1941
Дочь: Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова (Драга) Александра Герасимовна
Федоровское, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Смирнова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова (Драга) Александра Герасимовна
Смерть
21.10.1980