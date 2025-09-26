Смирнов Иван Ильич 28.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Иван Ильич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.08.1913, Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

умер 21.10.1980

Супруги
Смирнова (Драга) Александра Герасимовна28.04.1920 г.р.
Дети
Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна16.10.1941 г.р.
Смирнова Наталья Ивановна1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Драга) Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
16.10.1941

Дочь: Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова (Драга) Александра Герасимовна

Федоровское, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Смирнова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова (Драга) Александра Герасимовна

Смерть
21.10.1980

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