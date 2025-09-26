Самсонов Сергей Владимирович
мужской, родился 02.06.1972, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер Неизвестно
ОтецСамсонов Владимир Васильевич26.04.1940 г.р.
МатьСамсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна16.10.1941 г.р.
Супруги
Ларшина Вера Владимировна1971 г.р.
Дети
Самсонова Наталья Сергеевна1991 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Самсонова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ларшина Вера Владимировна
Смерть
Неизвестно