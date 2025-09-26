Самсонов Сергей Владимирович 02.06.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонов Сергей Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.06.1972, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер Неизвестно

Отец
Самсонов Владимир Васильевич26.04.1940 г.р.
Мать
Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна16.10.1941 г.р.
Супруги
Ларшина Вера Владимировна1971 г.р.
Дети
Самсонова Наталья Сергеевна1991 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1972

Отец: Самсонов Владимир Васильевич

Мать: Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларшина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Самсонова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ларшина Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно

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