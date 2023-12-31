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Солущева Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1834

Сын: Солущев Гаврила Яковлев

Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1834

Сын: Солущев Гаврила Яковлев

Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1838

Сын: Солущев Петр Яковлев

Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1846

Сын: Солущев Николай Яковлев

Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солущев Яков Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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