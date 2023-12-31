Солущева Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1838
Сын: Солущев Петр Яковлев
Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Солущев Яков Лаврентьев
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно