Солущев Гаврила Яковлев
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Солущев Яков Лаврентьев
Мать: Солущева Дарья Алексеева
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
03.05.1876
Дочь: Фурсова Мавра Гавриловна
Мать ребёнка: Солущева Мария Афанасьева
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Солущева Мария Афанасьева
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Полковая слобода