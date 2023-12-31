Солущев Гаврила Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолущев Гаврила Яковлев

Солущев Гаврила Яковлев

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Солущев Яков Лаврентьев

Мать: Солущева Дарья Алексеева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
03.05.1876

Дочь: Фурсова Мавра Гавриловна

Мать ребёнка: Солущева Мария Афанасьева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солущев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Солущева Мария Афанасьева

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солущева Мария Афанасьева

Смерть
Неизвестно
с. Полковая слобода
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close