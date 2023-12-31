Солущев Яков Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолущев Яков Лаврентьев

Солущев Яков Лаврентьев

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Солущев Лаврентий Евстратов

Мать: Солущева (Федорова) Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солущева Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Солущева) Дарья

Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Солущев Гаврила Яковлев

Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Солущев Гаврила Яковлев

Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Солущева) Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Солущев Петр Яковлев

Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Солущева) Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Солущев Николай Яковлев

Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.