Солущев Яков Лаврентьев
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солущева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Солущева) Дарья
Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Солущева) Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Солущев Петр Яковлев
Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Солущева) Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Солущева Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно