Фидешов (Федяшев) Степан (Стефан) Павлович
Место рождения
Дата рождения25.12.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1850 ст.
Рождение ребёнка
17.03.1893 ст.
Мать ребёнка: Фидешова Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
04.11.1896 ст.
Мать ребёнка: Фидешова Евфимия Федоровна
Бракосочетание
08.04.1901 ст.
Вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно