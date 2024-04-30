Фидешов (Федяшев) Степан (Стефан) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидешов (Федяшев) Степан (Стефан) Павлович

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.12.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1850 ст.

Отец: Федяшев Павел Васильевич

Мать: Федяшева Мария Измаиловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1893 ст.

Сын: Фидешов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Фидешова Евфимия Федоровна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1896 ст.

Сын: Фидешов Иван Степанович

Мать ребёнка: Фидешова Евфимия Федоровна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.04.1901 ст.

Жена: Фидешова Матрона Андреевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фидешова Евфимия Федоровна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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