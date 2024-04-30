Федяшева (Рыжова) Мария Измаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяшева (Рыжова) Мария Измаиловна

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: Рыжев Измаил Пахомович

Мать: Рыжева Марфа Кирилловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.04.1850 ст.

Муж: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1850 ст.

Сын: Фидешов Степан Павлович

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.

Дочь: Федяшева Ольга Павловна

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.

Дочь: Сазонова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.

Сын: Федяшев Иван Павлович

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1862 ст.

Сын: Федяшев Василий Павлович

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1870 ст.

Сын: Федяшев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.04.1875 ст.

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1879 ст.

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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