Федяшева (Рыжова) Мария Измаиловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1834
Отец: Рыжев Измаил Пахомович
Мать: Рыжева Марфа Кирилловна
Бракосочетание
20.04.1850 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1850 ст.
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.
Дочь: Федяшева Ольга Павловна
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.
Дочь: Сазонова Параскева Павловна
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1862 ст.
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1875 ст.
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1879 ст.
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Федяшев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно