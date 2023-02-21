Зот Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Осип Павлов
Мать: Наталья Романова
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Ерофей Зотов
Мать ребёнка: Наталья Тимофеева
Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1795
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Между 1796 и 1811 ст.
Выслан в Сибирь на поселение. ОГАОО Ф.98. Оп.2. Д.20. Л.231
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Тимофеева
Смерть
Неизвестно