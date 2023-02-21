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Зот Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Осип Павлов

Мать: Наталья Романова

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Ерофей Зотов

Мать ребёнка: Наталья Тимофеева

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1795
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Между 1796 и 1811 ст.
Выслан в Сибирь на поселение. ОГАОО Ф.98. Оп.2. Д.20. Л.231
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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