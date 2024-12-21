Мария Зотова 22.08.1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Зотова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 22.08.1798 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Зот Осипов1762 г.р.
Мать
Наталья ТимофееваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1798 ст.

Отец: Зот Осипов

Мать: Наталья Тимофеева

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

ясашные. безфамильные.

Крещение
25.08.1798 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Восприемник того ж завода Борис Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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