Мария Зотова
женский, родилась 22.08.1798 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЗот Осипов1762 г.р.
МатьНаталья ТимофееваНеизвестно г.р.
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Рождение
22.08.1798 ст.
Отец: Зот Осипов
Мать: Наталья Тимофеева
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.08.1798 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
ясашные. безфамильные.