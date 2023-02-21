Наталья Романова

Наталья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Николай Осипович
Отец ребёнка: Осип Павлович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Осипович
Отец ребёнка: Осип Павлович
Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зот Осипович
Отец ребёнка: Осип Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Павлович
Смерть
Неизвестно