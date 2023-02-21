Наталья Романова

Наталья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Николай Осипович

Отец ребёнка: Осип Павлович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Василий Осипович

Отец ребёнка: Осип Павлович

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зот Осипович

Отец ребёнка: Осип Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Павлович

Смерть
Неизвестно
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